Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о своем отношении к скандалу с интим-видео, которое появилось в сети в ноябре.

«В какой момент я понял, что видео уже в интернете? Сразу же, как появилось. Мне сразу начали писать все мои знакомые и близкие. Очень много людей сразу отреагировали — как помочь? Меня предупреждали, что есть ситуация, что, мол, будут всякие на тебя... Но я не придавал значения — типа, кто я и что я? Не такого полета птица. Зато теперь все знают, что у меня 22-й номер», — сказал Дзюба в интервью YouTube-каналу «Грустная Передача о Футболе».

Дзюба в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова» (5:1) сделал покер. Он стал лучшим бомбардиром чемпионата, забив 20 мячей.