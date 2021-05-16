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Дзюба — об интим-видео: «Теперь все знают, что у меня 22-й номер»

22:10
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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о своем отношении к скандалу с интим-видео, которое появилось в сети в ноябре.

«В какой момент я понял, что видео уже в интернете? Сразу же, как появилось. Мне сразу начали писать все мои знакомые и близкие. Очень много людей сразу отреагировали — как помочь? Меня предупреждали, что есть ситуация, что, мол, будут всякие на тебя... Но я не придавал значения — типа, кто я и что я? Не такого полета птица. Зато теперь все знают, что у меня 22-й номер», — сказал Дзюба в интервью YouTube-каналу «Грустная Передача о Футболе».

Дзюба в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова» (5:1) сделал покер. Он стал лучшим бомбардиром чемпионата, забив 20 мячей.

Дополнительная информация:

https://youtu.be/EDwTlQmi6Mo

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Материалы сюжета: РПЛ сезон 2020 / 2021. 30-й тур. Расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр