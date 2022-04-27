Вход на матч «Химки» — «Уфа» будет бесплатным

«Химки» сделают бесплатным вход на стадион «Арена Химки» в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы».

Как сообщает подмосковный клуб в своем Telegram-канале, один болельщик может получить до четырех входных билетов.

В турнирной таблице обе команды находятся в зоне вылета. «Химки» занимают 13-е место, имея 28 очков после 26 туров. «Уфа» находится на 15-й строчке с 22 очками.

Матч пройдет 1 мая. Начало — в 16.30 мск.