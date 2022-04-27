Бензема: «Золотой мяч»? Я хочу победить в ла лиге и Лиге чемпионов»

Нападающий «Реала» Карим Бензема прокомментировал пенальти после матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (3:4). А также высказался о «Золотом мяче» по итогам сезона.

«Если не бьешь пенальти, то никогда не промажешь. Я очень уверен в себе.

На «Сантьяго Бернабеу» болельщики будут нужны нам больше, чем когда-либо. Мы собираемся сделать что-то волшебное, а именно — победить.

«Золотой мяч»? Я хочу победить в Ла Лиге и Лиге чемпионов», — цитирует Бензема Real Madrid Info.

20 апреля в матче 33-го тура чемпионата Испании против «Осасуны» Бензема не забил два пенальти в течение семи минут (1:3).

В матче полуфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» 34-летний француз забил паненкой.

В текущем сезоне форвард провел за «Реал» 41 матч и забил 41 гол.