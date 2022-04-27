Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 01:07

Бензема: «Золотой мяч»? Я хочу победить в ла лиге и Лиге чемпионов»

Бензема прокомментировал забитый пенальти в матче 1/2 финала Лиги чемпионов
Читать «СЭ» в

Нападающий «Реала» Карим Бензема прокомментировал пенальти после матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (3:4). А также высказался о «Золотом мяче» по итогам сезона.

«Если не бьешь пенальти, то никогда не промажешь. Я очень уверен в себе.

На «Сантьяго Бернабеу» болельщики будут нужны нам больше, чем когда-либо. Мы собираемся сделать что-то волшебное, а именно — победить.

«Золотой мяч»? Я хочу победить в Ла Лиге и Лиге чемпионов», — цитирует Бензема Real Madrid Info.

20 апреля в матче 33-го тура чемпионата Испании против «Осасуны» Бензема не забил два пенальти в течение семи минут (1:3).

В матче полуфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» 34-летний француз забил паненкой.

В текущем сезоне форвард провел за «Реал» 41 матч и забил 41 гол.

Карим Бензема
Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
У России забрали чемпионат мира по хоккею-2023. Пустят ли туда нашу сборную вообще — неизвестно
Сашу Трусову уже неделю унижают за желание сделать пятерной прыжок. Она хочет войти в историю, а над ней смеются
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2021/22: 1/2 финала
«Футбол — фантастический спектакль». Гвардиола — о победе над «Реалом»
Анчелотти: «Мы слишком быстро пропустили два первых гола»
Бензема штурмует результаты Роналду и Левандовски
«Манчестер Сити» и «Реал» повторили рекорд полуфиналов Лиги чемпионов
«Манчестер Сити» — «Рела»: видеообзор полуфинала Лиги чемпионов
«Сити» и «Реал» устроили огненное шоу. Это был лучший матч Лиги чемпионов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вход на матч «Химки» — «Уфа» будет бесплатным
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 17
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 14 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 21 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости