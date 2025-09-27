«Ахмат» — «Акрон»: Касинтура открыл счет на 3-й минуте

«Ахмат» вышел вперед в матче 10-го тура чемпионата России против «Акрона» — 1:0.

На 3-й минуте счет открыл полузащитник Эгаш Касинтура, для которого этот гол стал четвертым в нынешнем сезоне.

Игра команд проходит на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном.