«Этот парень одобрен». Вернблум дал добро на новый трансфер ЦСКА

ЦСКА и «Эвертон» завершили оформление перехода ивуарийского опорного полузащитника Жана-Филиппа Гбамена.

Футболист будет выступать за ЦСКА на правах аренды до окончания сезона-2021/22.

Московский клуб посвятил специальный ролик в социальных сетях этому событию. В нем снялся бывший опорник красно-синих Понтус Вернблум.

По сценарию, он отсматривает моменты с участием Гбамена, после чего выносит свой вердикт: «Этот парень одобрен».