«Этот парень одобрен». Вернблум дал добро на новый трансфер ЦСКА
Бывший игрок ЦСКА Вернблум одобрил новичка команды Гбамена
ЦСКА и «Эвертон» завершили оформление перехода ивуарийского опорного полузащитника Жана-Филиппа Гбамена.
Футболист будет выступать за ЦСКА на правах аренды до окончания сезона-2021/22.
Московский клуб посвятил специальный ролик в социальных сетях этому событию. В нем снялся бывший опорник красно-синих Понтус Вернблум.
По сценарию, он отсматривает моменты с участием Гбамена, после чего выносит свой вердикт: «Этот парень одобрен».
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|
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|6
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|30
|
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|5
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|
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|7
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|
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|4
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|21-35
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|
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|18
|5
|4
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|18-30
|19
|
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|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
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|2
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|16-31
|14
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|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|17:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
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Бомбардиры
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|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
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Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
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Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
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|1
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|
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Спартак
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|1
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