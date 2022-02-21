Известный пародист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский прокомментировал «СЭ» аренду ивуарийского полузащитника «Эвертона» Жана-Филиппа Гбамена в ЦСКА.

«Видел нарезки игры полузащитника. По ним вполне хорошая презентация. Обратил внимание, что он очень резко идет на мяч, выбрасывается, хорош в отборе, владеет пасом. Как болельщик ЦСКА, скажу, что он отдает передачи в стиле Расмуса Эльма. Но он провел критически мало времени за последние сезоны в «Эвертоне», поэтому это рискованный вариант. Но клуб не покупает его, это аренда, в которой ЦСКА платит зарплату на короткий отрезок до конца чемпионата. Он может принести пользу ЦСКА, негативный сценарий может быть связан с его травматичностью», — сказал Грушевский «СЭ».

Также шоумен сравнил трансфер Гбамена с переходом Николы Влашича в ЦСКА.

«Игрок высокого уровня, за большие деньги пришел в «Эвертон», а потом карьера у него не заладилась. Но нам известен кейс Влашича, который сидел в глухом запасе «Эвертона», а потом стал определяющим игроком в ЦСКА и был продан за большие деньги в АПЛ. Наверное, игрок, который выходил мало на поле там, может делать разницу в российском футболе. Не берусь загадывать, как сложится, не имею достаточно исходных данных для этого. Думаю, что это игрок высокого европейского уровня, но соответствует ли он ему в данный момент, не знаю. Всегда исхожу из оптимистических ожиданий. Практика покажет, насколько они имели право на жизнь», — добавил Грушевский.

21 февраля ЦСКА объявил о переходе Гбамена на правах аренды до конца текущего сезона.

В текущем розыгрыше АПЛ 26-летний ивуариец провел на поле три встречи и не сумел отметиться в них результативными действиями.

Контракт футболиста с «Эвертоном» рассчитан до 30 июня 2024 года.