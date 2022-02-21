Полузащитник «Спартака» рассказал, почему решил играть за сборную Люксембурга
Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс рассказал, почему принял решение играть за сборную Люксембурга. Футболист также имел право играть за команду Кабо-Верде.
— В команде тебя чаще всего зовут Крис, но знаю, что у тебя есть старое прозвище Кики. Как оно появилось?
— Его придумал мой первый тренер в Люксембурге. С тех оно закрепилось за мной по жизни. И везде меня называют именно так.
— В России некоторые пишут твою фамилию «Мартинш». Это ошибка?
— Да, правильно писать «Мартинс».
— Ты родился и вырос в Люксембурге; твои корни в Кабо-Верде; ты играл во Франции и в швейцарском Берне, где говорят по-немецки. Сколько языков ты знаешь?
— Шесть. У тех, кто родился в Люксембурге, есть преимущество: все с детства учат несколько языков. Сейчас это помогает мне быстрее адаптироваться в команде. Я знаю люксембургский, немецкий, французский, английский, португальский и креольский, на котором говорят в Кабо-Верде. Так что с этим у меня полный порядок, я счастливчик.
— Ты бывал в Кабо-Верде?
— Всего один раз, на каникулах в детстве. Я родился в Люксембурге, ходил в школу и стал заниматься футболом именно там. Люксембург — моя родная страна, где живет большинство родственников, включая маму и сестру.
— У Джордана Ларссона тоже есть связь с Кабо-Верде. Говорили с ним на эту тему?
— Да, поболтали немного. Джордан не знает креольского, но он тоже интересуется родиной своих предков.
— Знаешь, кто из кабо-вердийцев выступал за «Спартак» несколько лет назад?
— Конечно: Зе Луиш. Сильный нападающий. Ребята из команды рассказали мне о том, какой это классный парень и как много он сделал для «Спартака». Постараюсь последовать его примеру.
— Никогда не сомневался, за какую сборную выступать?
— Нет, с самого начала знал, что хочу играть за Люксембург. Эта страна научила меня футболу и дала все, что у меня есть. Я прошел через юношескую и молодежную сборные, и дальнейший выбор был для меня очевиден.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|17:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7