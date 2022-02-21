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Полузащитник «Спартака» рассказал, почему решил играть за сборную Люксембурга

Иван Шитик
Корреспондент

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс рассказал, почему принял решение играть за сборную Люксембурга. Футболист также имел право играть за команду Кабо-Верде.

— В команде тебя чаще всего зовут Крис, но знаю, что у тебя есть старое прозвище Кики. Как оно появилось?

— Его придумал мой первый тренер в Люксембурге. С тех оно закрепилось за мной по жизни. И везде меня называют именно так.

— В России некоторые пишут твою фамилию «Мартинш». Это ошибка?

— Да, правильно писать «Мартинс».

— Ты родился и вырос в Люксембурге; твои корни в Кабо-Верде; ты играл во Франции и в швейцарском Берне, где говорят по-немецки. Сколько языков ты знаешь?

— Шесть. У тех, кто родился в Люксембурге, есть преимущество: все с детства учат несколько языков. Сейчас это помогает мне быстрее адаптироваться в команде. Я знаю люксембургский, немецкий, французский, английский, португальский и креольский, на котором говорят в Кабо-Верде. Так что с этим у меня полный порядок, я счастливчик.

— Ты бывал в Кабо-Верде?

— Всего один раз, на каникулах в детстве. Я родился в Люксембурге, ходил в школу и стал заниматься футболом именно там. Люксембург — моя родная страна, где живет большинство родственников, включая маму и сестру.

— У Джордана Ларссона тоже есть связь с Кабо-Верде. Говорили с ним на эту тему?

— Да, поболтали немного. Джордан не знает креольского, но он тоже интересуется родиной своих предков.

— Знаешь, кто из кабо-вердийцев выступал за «Спартак» несколько лет назад?

— Конечно: Зе Луиш. Сильный нападающий. Ребята из команды рассказали мне о том, какой это классный парень и как много он сделал для «Спартака». Постараюсь последовать его примеру.

— Никогда не сомневался, за какую сборную выступать?

— Нет, с самого начала знал, что хочу играть за Люксембург. Эта страна научила меня футболу и дала все, что у меня есть. Я прошел через юношескую и молодежную сборные, и дальнейший выбор был для меня очевиден.

Источник: https://spartak.com/news/2022-02-21-kristofer_martins_gol_zenitu_pobeda_nad_myu_doveriye_vanoli_i_krasnaya_ikra/
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И В Н П +/- О
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 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
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27.02 19:00
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П
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