Полузащитник «Спартака» рассказал, почему решил играть за сборную Люксембурга

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс рассказал, почему принял решение играть за сборную Люксембурга. Футболист также имел право играть за команду Кабо-Верде.

— В команде тебя чаще всего зовут Крис, но знаю, что у тебя есть старое прозвище Кики. Как оно появилось?

— Его придумал мой первый тренер в Люксембурге. С тех оно закрепилось за мной по жизни. И везде меня называют именно так.

— В России некоторые пишут твою фамилию «Мартинш». Это ошибка?

— Да, правильно писать «Мартинс».

— Ты родился и вырос в Люксембурге; твои корни в Кабо-Верде; ты играл во Франции и в швейцарском Берне, где говорят по-немецки. Сколько языков ты знаешь?

— Шесть. У тех, кто родился в Люксембурге, есть преимущество: все с детства учат несколько языков. Сейчас это помогает мне быстрее адаптироваться в команде. Я знаю люксембургский, немецкий, французский, английский, португальский и креольский, на котором говорят в Кабо-Верде. Так что с этим у меня полный порядок, я счастливчик.

— Ты бывал в Кабо-Верде?

— Всего один раз, на каникулах в детстве. Я родился в Люксембурге, ходил в школу и стал заниматься футболом именно там. Люксембург — моя родная страна, где живет большинство родственников, включая маму и сестру.

— У Джордана Ларссона тоже есть связь с Кабо-Верде. Говорили с ним на эту тему?

— Да, поболтали немного. Джордан не знает креольского, но он тоже интересуется родиной своих предков.

— Знаешь, кто из кабо-вердийцев выступал за «Спартак» несколько лет назад?

— Конечно: Зе Луиш. Сильный нападающий. Ребята из команды рассказали мне о том, какой это классный парень и как много он сделал для «Спартака». Постараюсь последовать его примеру.

— Никогда не сомневался, за какую сборную выступать?

— Нет, с самого начала знал, что хочу играть за Люксембург. Эта страна научила меня футболу и дала все, что у меня есть. Я прошел через юношескую и молодежную сборные, и дальнейший выбор был для меня очевиден.