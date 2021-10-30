Веретенников поздравил Дзюбу с рекордом по числу голов в чемпионатах России
Бывший футболист «Ротора», а ныне тренер «Рубина» Олег Веретенников высказал свое отношение к тому, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба побил его рекорд по числу голов в чемпионатах России.
«Я отнесся вполне нормально, так как любой рекорд когда-то умножается и увеличивается, — цитирует «РИА Новости» Веретенникова. — Я его не поздравил (по телефону), так как у меня нет его контактов. Но в Instagram я ему написал. Ответа не последовало, может, сообщений было много, и он не увидел. А так хочу его поздравить. Пусть радует своей игрой болельщиков. У меня никакой ревности нет. В последние сезоны Артем много забивал и был явным кандидатом, чтобы побить рекорд».
Дзюба в пятницу в матче с «Динамо» (4:1) забил 144-й гол в чемпионатах России и побил достижение Веретенникова.
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