Слуцкий трижды подряд обыграл ЦСКА. До прихода в «Рубин» была одна победа
«Рубин» в матче 13-го тура Тинькофф чемпионата России обыграл ЦСКА (1:0), а главный тренер казанцев Леонид Слуцкий продлил успешную серию в противостоянии с бывшей командой.
«Рубин» в четырех встречах под его руководством трижды победил армейцев и однажды сыграл вничью. Любопытно, что до прихода в ЦСКА в 2009 году специалист справился с красно-синими только однажды — в апреле 2007 года, когда руководил «Москвой».
Матчи команд Леонида Слуцкого против ЦСКА
|
Дата
|
Турнир
|
Команда
|
Тренер ЦСКА
|
Город
|
Счет
|
08.11.2003
|
Кубок
|
Уралан
|
Валерий Газзаев
|
Москва
|
0:4
|
23.03.2004
|
Кубок
|
Уралан
|
Артур Жорже
|
Элиста
|
0:1
|
03.08.2005
|
Чемпионат
|
Москва
|
Валерий Газзаев
|
Москва
|
1:1
|
02.10.2005
|
Чемпионат
|
Москва
|
Валерий Газзаев
|
Москва
|
0:0
|
14.05.2006
|
Чемпионат
|
Москва
|
Валерий Газзаев
|
Москва
|
0:1
|
25.10.2006
|
Чемпионат
|
Москва
|
Валерий Газзаев
|
Москва
|
1:2
|
22.04.2007
|
Чемпионат
|
Москва
|
Валерий Газзаев
|
Москва
|
2:1
|
12.08.2007
|
Чемпионат
|
Москва
|
Валерий Газзаев
|
Москва
|
0:2
|
22.03.2008
|
Чемпионат
|
Кр.Советов
|
Валерий Газзаев
|
Самара
|
0:2
|
03.08.2008
|
Чемпионат
|
Кр.Советов
|
Валерий Газзаев
|
Москва
|
0:0
|
03.05.2009
|
Чемпионат
|
Кр.Советов
|
Зико
|
Самара
|
1:3
|
12.09.2009
|
Чемпионат
|
Кр.Советов
|
Хуанде Рамос
|
Москва
|
0:3
|
12.07.2020
|
Чемпионат
|
Рубин
|
Виктор Гончаренко
|
Москва
|
1:1
|
22.08.2020
|
Чемпионат
|
Рубин
|
Виктор Гончаренко
|
Москва
|
2:1
|
29.11.2020
|
Чемпионат
|
Рубин
|
Виктор Гончаренко
|
Казань
|
1:0
|
30.10.2021
|
Чемпионат
|
Рубин
|
Алексей Березуцкий
|
Казань
|
1:0
Итого: +4=4-8, мячи 10-22.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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