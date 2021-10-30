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Слуцкий трижды подряд обыграл ЦСКА. До прихода в «Рубин» была одна победа

Леонид Слуцкий в третий раз подряд обыграл ЦСКА
17:17
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«Рубин» в матче 13-го тура Тинькофф чемпионата России обыграл ЦСКА (1:0), а главный тренер казанцев Леонид Слуцкий продлил успешную серию в противостоянии с бывшей командой.

«Рубин» в четырех встречах под его руководством трижды победил армейцев и однажды сыграл вничью. Любопытно, что до прихода в ЦСКА в 2009 году специалист справился с красно-синими только однажды — в апреле 2007 года, когда руководил «Москвой».

Матчи команд Леонида Слуцкого против ЦСКА

Дата

Турнир

Команда

Тренер ЦСКА

Город

Счет

08.11.2003

Кубок

Уралан

Валерий Газзаев

Москва

0:4

23.03.2004

Кубок

Уралан

Артур Жорже

Элиста

0:1

03.08.2005

Чемпионат

Москва

Валерий Газзаев

Москва

1:1

02.10.2005

Чемпионат

Москва

Валерий Газзаев

Москва

0:0

14.05.2006

Чемпионат

Москва

Валерий Газзаев

Москва

0:1

25.10.2006

Чемпионат

Москва

Валерий Газзаев

Москва

1:2

22.04.2007

Чемпионат

Москва

Валерий Газзаев

Москва

2:1

12.08.2007

Чемпионат

Москва

Валерий Газзаев

Москва

0:2

22.03.2008

Чемпионат

Кр.Советов

Валерий Газзаев

Самара

0:2

03.08.2008

Чемпионат

Кр.Советов

Валерий Газзаев

Москва

0:0

03.05.2009

Чемпионат

Кр.Советов

Зико

Самара

1:3

12.09.2009

Чемпионат

Кр.Советов

Хуанде Рамос

Москва

0:3

12.07.2020

Чемпионат

Рубин

Виктор Гончаренко

Москва

1:1

22.08.2020

Чемпионат

Рубин

Виктор Гончаренко

Москва

2:1

29.11.2020

Чемпионат

Рубин

Виктор Гончаренко

Казань

1:0

30.10.2021

Чемпионат

Рубин

Алексей Березуцкий

Казань

1:0

Итого: +4=4-8, мячи 10-22.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 0
Ростов 0
Перерыв

П1

24%

1.71

ТБ 2.5

19%

1.95

Ф2 (1.0)

15%

1.69
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Рома
Милан

1X

27%

1.42

X2

20%

1.64

ТМ 3.5

18%

1.43
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 4
Динамо 1
Матч завершен

Обе забьют - да

28%

1.68

П1

25%

1.52

Ф1 (-1.5)

16%

2.34

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Кирилл Бурдаков все материалы автора

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