ЦСКА — Химки: Шуманский и Мусаев сыграют с первых минут, Алеррандро — в запасе

Стали известны стартовые составы на матч между ЦСКА и «Химками» в 20-м туре РПЛ.

Игра пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве. Начало — в 17.00 по московскому времени.

В заявку хозяев впервые попал бразильский нападающий Алеррандро. Он начнет матч на скамейке запасных.

ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Дивеев, Виллиан Роша, Келлвен, Жемалетдинов, Обляков, Бистрович, Кисляк, Мусаев, Шуманский.

Запасные: Тороп, Лукин, Абдулкадыров, Мойзес, Мухин, Глебов, Гайич, Файзуллаев, Пьянич, Гуарирапа, Койта, Алеррандро.

«Химки»: Кокарев, Джикия, Филин, Ориньо, Фаринья, Бакаев, Берковский, Вера, Корредера, Мехия, Заболотный.

Запасные: Обухов, Степанов, Голубович, Мелентиевич, Гусейнов, Капленко, Магомедов, Малоземов, Амиан, Руденко, Садыгов, Трофимов.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча ЦСКА — «Химки».