Асхабадзе о красной карточке Якимова: «Это не удаление, это смешно!»

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе прокомментировал «СЭ» удаление защитника воронежцев Вячеслава Якимова в матче 20-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2).

«Это не удаление. Это смешно!» — сказал Асхабадзе.

27-летний Якимов получил прямую красную карточку на 38-й минуте матча против «Зенита» за фол на нападающем сине-бело-голубых Лусиано Гонду.

«Факел» с 14 баллами располагается на предпоследней, 15-й позиции в турнирной таблице чемпионата России. Следующую игру воронежцы проведут 15 марта против «Оренбурга».