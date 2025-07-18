Вендел тренируется с «Зенитом» перед матчем с «Ростовом»

Полузащитник «Зенита» Вендел тренируется с командой перед матчем 1-го тура РПЛ-2025/26 с «Ростовом».

16 июля председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, что 27-летний бразилец вернулся в Санкт-Петербург.

15 июля «СЭ» сообщал, что игрок отправился в расположение клуба только с третьей попытки — первые две, имея на руках авиабилеты, хавбек пропустил.

В сезоне-2024/25 Вендел принял участие в 27 матчах за «Зенит» во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 13 результативных передач.