Третий комплект формы «Спартака» будет представлен в сентябре

Коммерческий директор «Спартака» Вячеслав Соловьев рассказал, что в сентябре будет представлена третий комплект формы красно-белых.

«Мы анонсировали форму этого сезона, — сказал Соловьев на пресс-конференции по поводу новой формы на сезон-2025/26. — В сентябре предстоит анонс третьей формы. Она будет более смелого дизайна. Думаю, многим понравится.

Контракт Jogel со «Спартаком» до конца сезона. Есть ли опция продления? Очевидно, мы в переговорах».

Основатель Jogel Артур Мовсесян заявил, что для компании это большая честь быть частью красно-белых.

«Для нас это знаменательный день. Представляем форму легендарного клуба «Спартак». Когда-то мечтали конкурировать с мировыми брендами. Завтра второй сезон подряд клуб выйдет в экипировке нашего бренда. Для нас большая честь быть частью легендарного клуба. Рады продолжению нашего сотрудничества», — сказал Мовсесян.