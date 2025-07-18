«Локомотив» продлил контракт с Морозовым

Защитник «Локомотива» Евгений Морозов продлил контракт, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 24-летним россиянином рассчитано до лета 2029 года.

Морозов является воспитанником «Локомотива». За основную команду защитник провел 43 матча, в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.