Вендел вылетел в Россию. С третьей попытки

Как стало известно «СЭ» от бразильского окружения полузащитника «Зенита» Вендела, футболист вылетел в Санкт-Петербург. В Северную столицу он должен прибыть днем в среду, 16 июля, транзитным рейсом.

Отметим, что игрок отправился в расположение клуба только с третьей попытки — первые две, имея на руках авиабилеты, хавбек пропустил.

В сезоне-2024/25 Вендел принял участие в 27 матчах за «Зенит» во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 13 результативных передач.