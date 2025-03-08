Вендел получил красную карточку и пропустит следующий матч со «Спартаком»

Полузащитник «Зенита» Вендел получил прямую красную карточку в матче 20-го тура РПЛ против «Факела».

Судья удалил с поля 27-летнего футболиста на 74-й минуте за неприличный жест в адрес соперника.

Вендел пропустит следующую игру «Зенита» в чемпионате России против «Спартака». Матч команд пройдет 16 марта в Москве.

Судья правильно удалил Вендела за оскорбительный жест. Тому грозит дисквалификация до 4 матчей