«Факел» — «Зенит»: Кассьерра удвоил преимущество сине-бело-голубых

«Зенит» удвоил преимущество в гостевом матче с «Факелом» в 20-м туре РПЛ — 2:0.

Второй мяч на 57-й минуте с прострела Густаво Мантуана забил Матео Кассьерра.