«Факел» — «Зенит»: Мешков удалил Якимова. Была ли у Лусиано явная возможность забить гол?

На 37-й минуте матча 20-го тура чемпионата России «Факел» — «Зенит» судья Виталий Мешков решил, что Вячеслав Якимов лишил Лусиано Гонду явной возможности забить гол, показал полузащитнику красную карточку и удалил его с поля. Воронежский футболист при этом заработал автоматическую дисквалификацию на одну игру.

Момент с удалением Вячеслава Якимова. Фото Скриншот трансляции

Вердикт судьи вызвал дискуссию: а действительно ли у Гонду была явная возможность отправить мяч в ворота? Как известно, в соответствии с правилами для оценки эпизода нужно учитывать несколько критериев:

— расстояние от места нарушения до ворот;

— основное направление атаки;

— вероятность сохранения или получения контроля над мячом;

— расположение и количество защитников.

Исходя из этого, одни эксперты поддержали Мешкова, согласившись, что зенитовец завладел бы мячом, направился бы к воротам, убежал бы один на один с Александром Беленовым и на самом деле мог бы забить.

Первых больше. Но есть и те, кто оспаривает такое мнение. Аргументы: пас был сильным, мяч оказался сравнительно далеко от Гонду (стоп-кадры не всегда правильно отражают случившееся). Пусть зенитовец и был на скорости. Форвард выбегал не по центру, а почти от боковой линии. Соответственно, нельзя говорить, что возможность оказалась явной.

Ясно, что ситуация сильно отличается от той, что была в матче «Оренбург» — «Ростов», где было намного проще понять, что судья Ян Бобровский неверно оценил эпизод и поспешил с удалением Андрея Малых. В той игре ВАР правильно вмешался в действия рефери, после чего решение было изменено.

А вот в воронежской встрече видеоарбитр вмешаться не мог. Причем, если руководствоваться позицией УЕФА, не следовало бы вмешиваться и при предупреждении Мешковым Якимова.