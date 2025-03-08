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Судейство

«Факел» — «Зенит»: Мешков удалил Якимова. Была ли у Лусиано явная возможность забить гол?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Момент с удалением Вячеслава Якимова.
Фото Скриншот трансляции
Момент с удалением Вячеслава Якимова.
Фото Скриншот трансляции
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На 37-й минуте матча 20-го тура чемпионата России «Факел» — «Зенит» судья Виталий Мешков решил, что Вячеслав Якимов лишил Лусиано Гонду явной возможности забить гол, показал полузащитнику красную карточку и удалил его с поля. Воронежский футболист при этом заработал автоматическую дисквалификацию на одну игру.

Момент с удалением Вячеслава Якимова.
Фото Скриншот трансляции

Вердикт судьи вызвал дискуссию: а действительно ли у Гонду была явная возможность отправить мяч в ворота? Как известно, в соответствии с правилами для оценки эпизода нужно учитывать несколько критериев:

— расстояние от места нарушения до ворот;

— основное направление атаки;

— вероятность сохранения или получения контроля над мячом;

— расположение и количество защитников.

Исходя из этого, одни эксперты поддержали Мешкова, согласившись, что зенитовец завладел бы мячом, направился бы к воротам, убежал бы один на один с Александром Беленовым и на самом деле мог бы забить.

Первых больше. Но есть и те, кто оспаривает такое мнение. Аргументы: пас был сильным, мяч оказался сравнительно далеко от Гонду (стоп-кадры не всегда правильно отражают случившееся). Пусть зенитовец и был на скорости. Форвард выбегал не по центру, а почти от боковой линии. Соответственно, нельзя говорить, что возможность оказалась явной.

Ясно, что ситуация сильно отличается от той, что была в матче «Оренбург» — «Ростов», где было намного проще понять, что судья Ян Бобровский неверно оценил эпизод и поспешил с удалением Андрея Малых. В той игре ВАР правильно вмешался в действия рефери, после чего решение было изменено.

А вот в воронежской встрече видеоарбитр вмешаться не мог. Причем, если руководствоваться позицией УЕФА, не следовало бы вмешиваться и при предупреждении Мешковым Якимова.

Чемпионат России. Премьер-лига. 20-й тур.
08 марта 2025, 14:30. Факел (Воронеж)
Факел
0:2
Зенит

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Лусиано Гонду
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
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 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
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7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
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 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
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