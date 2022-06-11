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Варга: «В Европе у Абаскаля нет достижений. Карпин был бы интереснее»

Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Известный агент Шандор Варга высказался о назначении Гильермо Абаскаля на пост главного тренера «Спартака».

«Он очень молодой. В Европе у него нет достижений. Это, конечно, риск. Но иногда это работает. Конечно, Карпин был бы интереснее, потому что он спартаковец. Назначение любого спартаковца с прошлым было бы более логичным решением», — сказал Варга «СЭ».

Вечером 9 июня «Спартак» объявил об уходе Паоло Ваноли с поста главного тренера, а утром 10 июня — о назначении Абаскаля. Сроки контракта с 33-летним испанцем не сообщаются.

Абаскаль в минувшем сезоне в качестве и.о. главного тренера вместе с «Базелем» занял второе место в чемпионате Швейцарии.

ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Шандор Варга
1
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
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 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
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 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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 1 : 2
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Динамо – Сочи
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Рубин – Уфа
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