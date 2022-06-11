Варга: «В Европе у Абаскаля нет достижений. Карпин был бы интереснее»

Известный агент Шандор Варга высказался о назначении Гильермо Абаскаля на пост главного тренера «Спартака».

«Он очень молодой. В Европе у него нет достижений. Это, конечно, риск. Но иногда это работает. Конечно, Карпин был бы интереснее, потому что он спартаковец. Назначение любого спартаковца с прошлым было бы более логичным решением», — сказал Варга «СЭ».

Вечером 9 июня «Спартак» объявил об уходе Паоло Ваноли с поста главного тренера, а утром 10 июня — о назначении Абаскаля. Сроки контракта с 33-летним испанцем не сообщаются.

Абаскаль в минувшем сезоне в качестве и.о. главного тренера вместе с «Базелем» занял второе место в чемпионате Швейцарии.