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Спортивный директор «Енисея» прокомментировал уход тренерского штаба

Виктория Кравченко
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Спортивный директор «Енисея» Антон Евменов отреагировал на Вадима Гаранина с поста главного тренера команды.

«С одной стороны получилось тяжелое расставание. С другой — мы все очень счастливы. В нашей картинной красноярской галерее художник нарисовал картину, как Ван Гог. За этой картиной приехал Лувр, сказав: мы хотим, чтобы эта картина весела в Лувре. Мы поплакали один день, а потом начали радоваться, потому что об этой картине и галерее, в которой она висела, будет говорить весь мир. Весь мир — громко сказано, но вся футбольная Россия будет», — цитирует Евменова «Чемпионат».

Он также добавил, что в «Енисее» остались отличные футболисты, которые продолжат показывать хорошую игру.

10 июня стало известно, что красноярский клуб покинул тренерский штаб. Они продолжат свою работу в «Сочи».

Источник: https://www.championat.com/football/news-4722493-v-enisee-sravnili-garanina-s-van-gogom-a-sochi-s-luvrom-otvechaya-na-vopros-ob-uhode.html
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