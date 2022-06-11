Спортивный директор «Енисея» прокомментировал уход тренерского штаба

Спортивный директор «Енисея» Антон Евменов отреагировал на Вадима Гаранина с поста главного тренера команды.

«С одной стороны получилось тяжелое расставание. С другой — мы все очень счастливы. В нашей картинной красноярской галерее художник нарисовал картину, как Ван Гог. За этой картиной приехал Лувр, сказав: мы хотим, чтобы эта картина весела в Лувре. Мы поплакали один день, а потом начали радоваться, потому что об этой картине и галерее, в которой она висела, будет говорить весь мир. Весь мир — громко сказано, но вся футбольная Россия будет», — цитирует Евменова «Чемпионат».

Он также добавил, что в «Енисее» остались отличные футболисты, которые продолжат показывать хорошую игру.

10 июня стало известно, что красноярский клуб покинул тренерский штаб. Они продолжат свою работу в «Сочи».