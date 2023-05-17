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Судейство

Сегодня, 13:05

ВАР Чистяков ошибся, но его наградили назначением на дерби «Спартак» — ЦСКА

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Артем Чистяков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Департамент судейства РФС определил, что Артем Чистяков, работавший в роли ВАР на матче 27-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Локомотив» (1:1), на 48-й минуте не имел оснований для вмешательства в действия ассистента судьи Дмитрия Ермакова вне зависимости от его решения.

Несмотря на это, Чистякову дали сразу два назначения в 28-м туре. Он снова выполнит функции ВАР — 22 мая во время матча «Пари НН» — «Сочи». А днем ранее он будет работать резервным на дерби «Спартак» — ЦСКА.

В игре в Самаре второй ассистент судьи Ермаков занял неправильную позицию и зафиксировал положение «вне игры» у Вильсона Изидора, сравнявшего счет. С ним не согласились видеоассистенты Чистяков и Варанцо Петросян.

«Поскольку в распоряжении ВАР имелись два хороших повтора, а расположение помощника судьи было методически ошибочным, было принято решение изменить решение ассистента и засчитать гол. Факт ошибочного решения ассистента также подтверждается дополнительным фотоматериалом, которого не было в наличии у ВАР. Департамент судейства считает, что, несмотря на правильность итогового решения, ВАР не имел оснований для вмешательства в действия помощника судьи вне зависимости от его решения, поскольку данных видео ракурсов недостаточно для быстрой и точной оценки игрового эпизода», — информирует сайт РФС.

То есть гол в итоге засчитан правильно, но ВАР не имел права вмешиваться и сделал это ошибочно, хотя и исправил ошибку Ермакова.

Футбол
РПЛ
Артем Чистяков
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
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Зенит

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Квинси Промес

Спартак

 18
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ЦСКА

 17
П
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Эдуард Сперцян

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 9
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