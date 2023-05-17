ВАР Чистяков ошибся, но его наградили назначением на дерби «Спартак» — ЦСКА

Департамент судейства РФС определил, что Артем Чистяков, работавший в роли ВАР на матче 27-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Локомотив» (1:1), на 48-й минуте не имел оснований для вмешательства в действия ассистента судьи Дмитрия Ермакова вне зависимости от его решения.

Несмотря на это, Чистякову дали сразу два назначения в 28-м туре. Он снова выполнит функции ВАР — 22 мая во время матча «Пари НН» — «Сочи». А днем ранее он будет работать резервным на дерби «Спартак» — ЦСКА.

В игре в Самаре второй ассистент судьи Ермаков занял неправильную позицию и зафиксировал положение «вне игры» у Вильсона Изидора, сравнявшего счет. С ним не согласились видеоассистенты Чистяков и Варанцо Петросян.

«Поскольку в распоряжении ВАР имелись два хороших повтора, а расположение помощника судьи было методически ошибочным, было принято решение изменить решение ассистента и засчитать гол. Факт ошибочного решения ассистента также подтверждается дополнительным фотоматериалом, которого не было в наличии у ВАР. Департамент судейства считает, что, несмотря на правильность итогового решения, ВАР не имел оснований для вмешательства в действия помощника судьи вне зависимости от его решения, поскольку данных видео ракурсов недостаточно для быстрой и точной оценки игрового эпизода», — информирует сайт РФС.

То есть гол в итоге засчитан правильно, но ВАР не имел права вмешиваться и сделал это ошибочно, хотя и исправил ошибку Ермакова.