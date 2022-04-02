Народный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу московской команды над «Спартаком» (1:0) в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ.

«Молодцы. Первый тайм был какой-то цирк, давно такого не видел. Но молодцы. Боролись, бились. Даже без Баринова и Жемалетдинова. Поздравляю «Локомотив», — сказал Баринов «СЭ».

«Локомотив» набрал 37 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» остался на 10-й строчке (27 очков).