Ваноли: «Нам нужно прибавлять, взрослеть как команда»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли рассказал, в каком состоянии команда подходила к матчу 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (2:3).

— Перед сегодняшней игрой были разговоры, что «Спартаку» не хватит эмоций после матча с ЦСКА.

— Говорил об этом ребятам, мы это обсуждали. Нам нужно было восстановиться, играть каждые три дня непросто. Нам нужно прибавлять в этом, взрослеть как команда, чтобы быть готовыми сыграть против соперника, который готовится неделю.

— Как вам путешествие на поезде по России?

— Хочу сказать, что вся поездка и весь выезд был организован хорошо. Да, он был длинный, но нам все понравилось.

«Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка в 26 матчах. «Спартак» располагается на 10-й позиции с 31 очком после 26 игр.