Ваноли: «Если глава РПЛ раскритиковал судейство, значит что-то в этом есть»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли дал оценку работе судей в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (2:3).

— Что не так было с судейством?

— К сожалению, в случае со «Спартаком» всегда решения и ошибки не в нашу пользу признаются после, когда уже ничего не изменить. Мы это уже не раз проходили. Если сейчас глава РПЛ раскритиковал судейство, значит что-то в этом есть. Посмотрим.

— «Ростов» вас удивил чем-нибудь?

— Нет. Мы прекрасно понимали, что это за клуб. Молодая команда с энтузиазмом, у них много желания. Здесь никаких сюрпризов не было. Мы проходили к этой игре после двух сложных матчей, которые отняли у нас много эмоций. Плюс была не самая лучшая ситуация с травмами. Что ж, это будет очередной урок и шаг, который мы должны сделать.

Для «Ростова» эта победа стала четвертой кряду. Команда под руководством Валерия Карпина набрала 34 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 31 очком располагается на десятой строчке.