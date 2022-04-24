Ваноли: «Результат предопределили эпизоды, в том числе с участием арбитра»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли после матча 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (2:3) отметил, что результат предопределили эпизоды, в том числе с участием арбитра.

«Подходили к этому матчу после тяжелой игры с ЦСКА, которая отняла у нас много сил, — отметил Ваноли. — В первом тайме хотели сыграть внимательнее, немного подождать. Потом мы должны были лучше играть с мячом, используя Игнатова и Бакаева, план был таков. В первом тайме мы играли недостаточно компактно.

Во второй половине выпустили Рассказова на фланг, чтобы играть активнее справа. К сожалению, эпизоды предопределили исход. После мы играли по схеме 4-4-2, но результат не пришел. Хочу поблагодарить ребят, они играли самоотверженно, полностью отдали себя на поле. Но в очередной раз все решили эпизоды, в том числе с участием арбитра"