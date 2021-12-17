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Ваноли: «Какой должен быть мой «Спартак»? Если врать, могу сказать, что мы будем чемпионами»

Ваноли рассказал, как будет играть «Спартак» под его руководством
15:55
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Новый главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли рассказал, какие позиции он просил укрепить в московской команде, а также по какой схеме будут играть красно-белые.

— Какие позиции вы просили укрепить? — вопрос Ваноли на пресс-конференции на «Открытие Банк Арене».

— Мы займемся этим позже, когда будет сформирован спортивный блок. Какой должен быть мой «Спартак»? Если врать, могу сказать, что мы будем чемпионами. А мой «Спартак» должен работать, выкладываться на сто процентов.

— По какой схеме будет играть «Спартак»? Будете ли вы подстраиваться под соперника или же диктовать свой стиль?

— Все будет зависеть от игроков. В современном футболе это работает не так. Схема может меняться по ходу игры, в обороне одна, в атаке — иная. Решает все не схема, а характер, менталитет команды. Вы должны понять, почему в матчах Лиге Европы команда играет с одним настроением и дает результат, а в чемпионате России — с другим.

Контракт с 49-летним итальянцем рассчитан до конца сезона-2022/23 с опцией продления еще на год. По информации «СЭ», зарплата Ваноли в «Спартаке» составит 1,5 миллиона евро в год.

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Артем Калинин все материалы автора

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