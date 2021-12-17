Мележиков: «Неправильно говорить, что все в клубе не оказывали поддержку Витории»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что клуб оказывал поддержку бывшему главному тренеру команды Рую Витории.

«Неправильно говорить, что все люди в клубе не оказывали поддержку Витории. Клуб всегда объединен вокруг главного тренера, такая поддержка была у Витории. Мы всегда с ним общались, старались что-то внести. Что-то получалось, что-то нет. Сейчас я надеюсь, что у нас будет заполнено недостающее звено, которое возьмет на себя большой пласт работы. Кандидатов было несколько, работа проводилась давно. Но я не буду называть сейчас других кандидатов. Мы уже сделали свое решение», — сказал на пресс-конференции Мележиков.

Витория возглавлял «Спартак» с мая нынешнего года. После 18 туров Тинькофф РПЛ-2021/22 команда занимает 9-е место в турнирной таблице с 23 очками. Также красно-белые заняли первое место в группе C Лиги Европы и вышли в 1/8 финала турнира. 15 декабря «Спартак» объявил об увольнении Витории, а сегодня, 17 декабря москвичей возглавил Паоло Ваноли, контракт с которым рассчитан до конца сезона-2022/23 с опцией продления еще на один год.