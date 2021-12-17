Мележиков рассказал о планах «Спартака» на зимнее трансферное окно

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков на пресс-конференции нового главного тренера команды Паоло Ваноли рассказал, что во время зимнего трансферного окна клуб, скорее всего, купит нового игрока.

— У нас уже подписаны двое игроков до сборов. В ближайшее время должны завершить трансфер еще одного игрока. Болельщики всегда хотели, чтобы мы подписывали игроков еще до сборов. Также изучаем других футболистов и из РПЛ, и из ФНЛ, и из других лиг. Возможно, будет во время трансферного окна еще один трансфер. Клуб проводил работу даже без спортивного директоры.

— «Зенит» трансферами усиливается под ЛЧ, Спартак приобретает молодых недорогих игроков. Когда будут качественные трансферы?

— Тренер скажет свое мнение по этому поводу. Мы стали заложниками некоторых решений предыдущего спортивного директора Дмитрия Попова. И сегодня, находясь в реалиях лимита, чтобы купить кого-то из иностранцев, нужно кого-то из них продать. Клуб работает над трансферной политикой, в том числе вместе с главным тренером. Как все получится — покажет время. Но мы заложники лимита и отсутствия свободных мест внутри команды. Вместе с тем и Хлусевич, и Свинов игроки перспективные. Плюс нам нужна еще и глубина скамейки.

После 18 туров Тинькофф РПЛ «Спартак» набрал 23 очка и расположился на 9-й строчке.