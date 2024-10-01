Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:30

Вандерсон назвал идиотским отстранение российских клубов: «Запреты — полное дерьмо!»

Вандерсон заявил, что европейские клубы страдают от неучастия «Зенита» и «Краснодара» в Лиге чемпионов
Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Вандерсон.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший нападающий «Краснодара» Вандерсон в интервью «СЭ» высказался об изоляции российского спорта.

— Как вы относитесь к изоляции российского спорта? И в чем клубам уровня «Краснодара» искать мотивацию без еврокубков?

— На мой взгляд, это абсолютно идиотская ситуация как для российских клубов, так и для всего спорта. Запреты — полное дерьмо! Например, я в Бразилии банально не могу посмотреть чемпионат России — только хайлайты.

Страдают футболисты, которые выступают в РПЛ. И страдают европейские клубы — ведь в Лиге чемпионов нет «Зенита» и того же «Краснодара», которые там выступали. Это хорошие и сильные клубы.

Вандерсон в &laquo;Краснодаре&raquo;. 2014-й год. «Галицкий закричал: «Вы все играете дерьмово!» Мы были на панике». Вандерсон — о «Краснодаре», «Динамо» и России

Российские команды отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. Осенью 2023-го организации уточнили, что санкции не будут сняты до завершения СВО. Из-за отстранения сборная России не смогла принять участие в чемпионате мира-2022 и Евро-2024.

Вандерсон ду Карму (Вандерсон)
ФК Краснодар
Читайте также
На пятерых хоккеистов завели уголовные дела за потасовку на льду с командой ФСБ
Игра Hamster Kombat раздала пользователям криптовалюту и разочаровала их. Детали
Михаил Ефремов планировал уехать в зону СВО и служить танкистом
Тюкавин, Максименко и Дуглас Сантос вошли в число претендентов на премию футбольный Джентльмен 2024 года
Очевидцы рассказали об ударе ВСУ по жилому району Горловки
СМИ сообщили о раненых и погибших в результате ударов по Дамаску
Популярное видео
«Ротор» — «Алания»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Родина»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Балтика»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Шинник»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Тюмень»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
РПЛ, 10-й тур: гол Нгамале и лучшие моменты матчей 29 сентября
«Енисей» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Кордоба и Смолов принесли «Краснодару» победу над «Зенитом», Дзюба забил «Ростову»: все голы дня
РПЛ: видео голов 10-го тура 27 сентября
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Локомотив»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Светлана Журова: «Шутку Вяльбе об ударе по Лондону Запад воспримет неоднозначно»
Валуев: «Вяльбе права — если бы Британские острова ушли на дно, то у остального мира убавилось бы проблем»
В FIS подтвердили отстранение россиян на предстоящий сезон
Россиянам снова усложнили путь на Олимпиаду-2026. Ожидания скорого допуска пока не оправдываются
Бобслеист Гайтюкевич заявил, что у него никогда не было мыслей о смене спортивного гражданства
Курашов заявил, что пропуск сезона осложнит российским фристайлистам задачу отбора на Олимпиаду
Материалы сюжета: Российский футбол: возможный переход РФС в Азию после санкций в Европе и мире
Дюков — о возвращении России в соревнования УЕФА: «Позиция федераций меняется в лучшую сторону»
В комитете сборных команд РФС не считают, что после слов Карпина про Вьетнам тема с переходом в Азию закрыта
Семшов — о переходе в Азию: «Представьте, что такие перелеты по 9 часов будут всегда»
Валерий Непомнящий: «Сборной России не подходят климатические условия Азии»
Вьетнамцы молодцы, но России нельзя переходить в Азию. Мнение Алланазарова
Канчельскис: «Я уверен, что РФС не перейдет в Азию»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 18-5 24
2
 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
3
 Зенит 10 7 2 1 22-4 23
4
 Динамо 10 6 2 2 18-10 20
5
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
6
 Спартак 10 4 4 2 14-9 16
7
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
8
 Ростов 10 3 3 4 13-17 12
9
 Акрон 10 3 2 5 14-18 11
10
 Кр. Советов 10 3 2 5 9-14 11
11
 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
12
 Динамо Мх 10 2 4 4 4-8 10
13
 Химки 10 1 5 4 9-16 8
14
 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
15
 Факел 10 1 3 6 4-17 6
16
 Ахмат 10 0 6 4 7-18 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
5.10 14:00
Акрон – Пари НН
 - : -
5.10 16:30
Зенит – Оренбург
 - : -
5.10 19:00
Спартак – Ростов
 - : -
5.10 19:00
Рубин – Ахмат
 - : -
6.10 14:00
Факел – Динамо Мх
 - : -
6.10 16:30
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
6.10 19:00
Краснодар – Химки
 - : -
6.10 19:00
Динамо – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 5
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 7 1 2
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 8 1 1
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости