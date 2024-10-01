Вандерсон заявил, что европейские клубы страдают от неучастия «Зенита» и «Краснодара» в Лиге чемпионов

Бывший нападающий «Краснодара» Вандерсон в интервью «СЭ» высказался об изоляции российского спорта.

— Как вы относитесь к изоляции российского спорта? И в чем клубам уровня «Краснодара» искать мотивацию без еврокубков?

— На мой взгляд, это абсолютно идиотская ситуация как для российских клубов, так и для всего спорта. Запреты — полное дерьмо! Например, я в Бразилии банально не могу посмотреть чемпионат России — только хайлайты.

Страдают футболисты, которые выступают в РПЛ. И страдают европейские клубы — ведь в Лиге чемпионов нет «Зенита» и того же «Краснодара», которые там выступали. Это хорошие и сильные клубы.

Российские команды отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. Осенью 2023-го организации уточнили, что санкции не будут сняты до завершения СВО. Из-за отстранения сборная России не смогла принять участие в чемпионате мира-2022 и Евро-2024.