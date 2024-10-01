«СЭ» поговорил со звездой «быков» 2010-х.

Вандерсон Ду Карму стал одной из первых суперзвезд в истории клуба Сергея Галицкого. В сентябре 2012-го «Краснодар» привез бразильца из Швеции (сначала в аренду, а потом и на полноценный контракт) — и он сразу засверкал! Стал лучшим бомбардиром сезона-2012/13 вместе с Юрой Мовсисяном, выводил «быков» в финал Кубка России, завоевал бронзовые медали. А после пяти лет на юге страны провел еще год в составе «Динамо».

Мы связались с Вандерсоном и узнали, как он живет сейчас.

Уважаю Галицкого

— Чем вы сейчас занимаетесь?

— Живу в Форталезе. Здесь очень жарко и много работы: помогаю родственнику, развиваю местный спорт — в основном детский. Можно сказать, занимаюсь политикой.

— Следите за российским футболом?

— Слежу за новостями о «Краснодаре». И немного о «Динамо». Но «Краснодар» для меня более важная команда — этот клуб навсегда в моем сердце! Люблю все, что связано с «Краснодаром», смотрю матчи.

— Какие воспоминания о городе?

— О, это точно одно из лучших футбольных мест России. На стадионе невероятная атмосфера! Но стоит также отметить и Санкт-Петербург с их ареной. Есть и Москва, Сочи...

— Где жарче летом: в Краснодаре или в Форталезе?

— Ха-ха! В Краснодаре было очень жарко, но это супер. Когда друзья говорят мне, что в России холодно, я им рассказываю про краснодарское лето.

— В Бразилии часто спрашивают про Россию?

— Да, я всегда отвечаю, что это прекрасная страна, в которой я провел отличные семь лет. Многие друзья смотрят YouTube, чтобы узнавать, что происходит в российском футболе.

— Вы сказали, что занимаетесь политикой. Когда играли в России, знали, кто президент?

— Конечно, я знаю Владимира Путина. Очень хороший президент. Я его уважаю.

— У вас когда-нибудь было желание получить российский паспорт?

— Конечно. Когда я играл, думал об этом. Но мне не дали и шанса это сделать. Многие получали гражданство — Ари, Жоазиньо... Если бы у меня была возможность, я бы с радостью ей воспользовался.

Сергей Галицкий. Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Когда слышите про Сергея Галицкого, какие воспоминания приходят?

— Для меня это особенный человек. Он не только владелец «Краснодара», но и важнейший человек во всем футболе. Он многое сделал для страны. Построил академию, через которую прошло огромное количество ребят. Тот же Сафонов, который уехал в «ПСЖ». Отличный пример. Огромное уважение Галицкому за это.

— Самая яркая история, связанная с боссом клуба?

— Кажется, это случилось во время матча против «Мордовии». К перерыву мы проигрывали 0:1, и в раздевалке Сергей Николаевич прокричал: «Что это за игра? Дерьмо! Все 11 игроков играют дерьмово! Если вы ничего не исправите, я возьму новых футболистов». Сейчас это забавно вспоминать. Но в тот момент все мы были на панике из-за того, что Галицкий вообще пришел в раздевалку, ха-ха!

Если честно, в первом тайме мы и правда играли дерьмово, но во втором тайме перевернули матч и победили 2:1. Президент умел нас зарядить и мотивировать на победы. Галицкий вообще очень заботится о клубе, постоянно делал для футболистов все.

— В тот момент вы уже хорошо говорили по-русски?

— Я только спрашивал, что значит слово «дерьмо», ха-ха! Русские игроки учили меня разным словам. Я хорошо помню Юру Газинского, Павла Мамаева, Федора Смолова, Сергея Петрова... Недавно писал Газинскому и Смолову, пожелал им удачи после возвращения в «Краснодар».

— Кто учил легионеров русскому мату?

— Мамаев и Газинский научили меня словам «сука» и «*****», ха-ха! Маурисио, Гранквист, Сигурдссон и другие тоже запоминали. Это было супер для адаптации и поднятия командного духа.

Вандерсон в «Динамо». 2017-й год. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Три человека из руководства сказали, что больше не хотят видеть меня в «Динамо»

— «Зенит» — главный гегемон последних лет в РПЛ. Кому по силам скинуть его с трона?

— «Зенит» определенно сильнее всех российских команд. Он уже шесть раз подряд выиграл золото. Клуб здорово работает! У них хорошая инфраструктура. Ну, и есть деньги, что, наверное, важнее.

В прошлом сезоне хорошие шансы на чемпионство были как у «Краснодара», так и у «Динамо». Но «Зенит» очень силен. Он же потом еще и Кубок выиграл...

— Фанаты других клубов называют «Зенит» позором российского футбола.

— Смотрите, «Зенит» собрал костяк и ежегодно усиливает его двумя-тремя футболистами. Пока остальные набирают полностью новый состав. Думаю, в этом проблема. Потому что если в команде регулярно меняется полсостава, это просто безумие.

— Из «Краснодара» вы ушли в «Динамо», но провели там только 14 матчей. Почему?

— Это странная ситуация. Я приходил туда в статусе звезды, чтобы играть в старте.

Тогда клуб вернулся из ФНЛ, команда была слабой. Помню, мы играли со «Спартаком», где я отдал хорошую голевую передачу. Спустя два матча забил хороший гол «Амкару». На следующую игру я снова вышел в старте, а затем присел на скамейку. У меня нет объяснения, почему так случилось. Дальше я выходил только на замену.

Прошло полгода после моего трансфера, и три человека в клубе сказали, что больше не хотят меня видеть. Попросили найти другую команду.

— Три человека — из руководства?

— Да. Дерьмовая история. В то время структура клуба была плохой. Зато сейчас там все на высшем уровне. Многие это отмечают.

— А что говорил тренер?

— Они постоянно менялись. Говорили, что шансы будут. Я ждал, хорошо тренировался, но ничего не менялось. Ужасное время.

— Лучший момент, который вы пережили в России?

— Все время в «Краснодаре». Я стал лучшим бомбардиром, завел много друзей.

Вандерсон и Федор Смолов. 2016-й год. Фото Виталий Тимкив, архив «СЭ»

У сборной России будут шансы в матче против Бразилии

— Как вы относитесь к изоляции российского спорта? И в чем клубам уровня «Краснодара» искать мотивацию без еврокубков?

— На мой взгляд, это абсолютно идиотская ситуация как для российских клубов, так и для всего спорта. Запреты — полное дерьмо! Например, я в Бразилии банально не могу посмотреть чемпионат России — только хайлайты.

Страдают футболисты, которые выступают в РПЛ. И страдают европейские клубы — ведь в Лиге чемпионов нет «Зенита» и того же «Краснодара», которые там выступали. Это хорошие и сильные клубы.

— Сборная России тоже в непростом положении. И, кстати, были слухи о намерениях организовать матчи с Уругваем и Бразилией. У команды Карпина были бы шансы?

— Это сложный вопрос, потому что я не в курсе, какой сейчас уровень у вашей сборной. Но, думаю, шансы есть, потому что Бразилия выступает не очень. Результаты плохие, игроки постоянно под давлением болельщиков. То же самое и в клубном футболе.

— Вы бы хотели вернуться в Россию? Например, чтобы сыграть в ретроматче?

— Конечно! Я видел, что совсем недавно организовывал «Спартак». Туда еще Ари ездил! Но я бы, конечно, хотел вернуться в Краснодар, чтобы поблагодарить Сергея Галицкого, фанатов и снова сыграть на замечательном стадионе. Мне до сих пор пишут в комментариях слова благодарности за время, проведенное в «Краснодаре». Мне дико приятно. Значит, я был действительно важен для команды.

— А если бы была возможность поработать в клубе — скаутом или в другой роли...

— Это было бы здорово, очень этого хочу. Я, кстати, до сих пор в хорошей форме — постоянно играю в футбол. Сейчас моя любовь — футзал. Каждый день тренируюсь. Так что, возможно, вернусь в Россию, чтобы начать профессиональную карьеру, ха-ха!