Вандерсон: «Знаю Владимира Путина. Я его уважаю»

Бывший нападающий «Краснодара» Вандерсон в интервью «СЭ» ответил на вопрос о российской политике.

«Конечно, я знаю Владимира Путина. Очень хороший президент. Я его уважаю», — сказал Вандерсон «СЭ».

Напомним, Вандерсон выступал за «Краснодар» с 2012 до 2017 года, а также за «Динамо» с 2017 по 2018 год. Футболист завершил карьеру в 2021 году.