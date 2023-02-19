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Сегодня, 18:42

Валерий Новиков считает, что ЦСКА будет бороться за призовые места в РПЛ

Алина Савинова
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Бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков считает, что армейцы имеют шансы побороться за призовые места во второй части сезона.

«Состав практически остался прежним, выделить можно только уход Гайча, наверное. Так что обойма не поменялась. Будет интересно посмотреть на команду, в прошлом году были и провалы, но и хорошие матчи тоже мы наблюдали. Сборы завершаются, поэтому скоро мы все узнаем. Бороться за призовые места, конечно, ЦСКА будет. Если говорить о призовых местах, то нужно говорить и о первом, иначе можно даже на поле не выходить. У команды всегда должна быть высокая мотивация. Все будет зависеть от ЦСКА. Если они хорошо подготовятся, то все может произойти», — приводит «РБ Спорт» слова Новикова.

На данный момент ЦСКА идет пятым в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков за 17 туров. Первый матч после возобновления сезона московский клуб проведет против «Рубина» в рамках 1/4 финала FONBET Кубка России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-novikov-tsska-tochno-budet-borot-sya-za-prizovy-e-mesta-v-rpl/
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ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Новиков
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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