Никола Валентич: «Дзюба может помочь «Локомотиву», однако изменить рисунок игры кондиции и возраст не позволят»

Экс-игрок «Анжи», «Алании» и «Сибири» Никола Валентич оценил перспективы нападающего Артема Дзюбы в «Локомотиве».

«Дзюба пытался найти себя за границей, там не получилось. Но Артем — опытный футболист, и в «Зените» себя показывал, и в сборной был капитаном. Он совершал ошибки, но все мы ошибаемся. Чем-то он может помочь «Локомотиву», однако изменить рисунок игры кондиции и возраст не позволят. Впрочем, картины он в любом случае не испортит», — приводит «РБ Спорт» слова Валентича.

8 февраля стало известно о том, что Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца текущего сезона.

Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 17 туров.