Газзаев поддержал Галактионова: «Он прекрасно работает»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» отреагировал на слухи о возможной отставке главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова.

«Локомотив» — единственный клуб, который выпустил одиннадцать россиян в стартовом составе РПЛ. И это очень правильно! Потому что в условиях изоляции важно доверять своим футболистам и тренерам. Я поддерживаю Галактионова. Тут даже двух мнений быть не может. Да, сегодня молодым игрокам под его руководством пока не хватает мастерства и опыта, чтобы бороться за чемпионство, но это перспектива. На мой взгляд, Михаил Михайлович прекрасно работает — молодой вдумчивый специалист», — сказал Газзаев «СЭ».

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 46 очками в 27 матчах.

Галактионов возглавляет команду с ноября 2022 года. Контракт 40-летнего специалиста с клубом действует до конца июня 2026 года. 30 апреля 2025 года появились слухи о возможном увольнении тренера из-за неудачных результатов в последних матчах.