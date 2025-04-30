КДК РФС дисквалифицировал хавбека «Факела» Моцпана на два матча РПЛ
КДК РФС дисквалифицировал полузащитника «Факела» Никиту Моцпана на два матча РПЛ.
«Рассмотрели удаление футболиста Моцпана, он принял участие в заседании по видеоконференции. Он извинился перед футболистом, на котором нарушил правила. Комитет решил дисквалифицировать Моцпана на две игры РПЛ, одна из которых реальная и одна условная», — цититрует главу КДК РФС Артура Григорьянца ТАСС.
23-летний хавбек получил красную карточку за грубый фол на полузащитнике Руслане Безрукове в матче 26-го тура РПЛ против «Рубина» (1:2).
Источник: ТАСС
