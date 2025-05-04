Вратарь «Оренбурга» Москвичев пройдет восстановление в Санкт-Петербурге

Вратарь «Оренбурга» Богдан Москвичев, арендованный у «Зенита», пройдет восстановление в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.

«Восстановление вратаря пройдет в Петербурге под наблюдением медицинского штаба «Зенита», — сообщила пресс-служба «Зенита».

21-летний россиянин получил травму крестообразной связки колена в матче 27-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).

В сезоне-2024/25 Москвичев принял участие в 22 матчах во всех турнирах, пропустил 43 гола и отыграл 2 встречи на ноль.