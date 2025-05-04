Футбол
4 мая, 13:16

Вратарь «Оренбурга» Москвичев пройдет восстановление в Санкт-Петербурге

Руслан Минаев
Богдан Москвичев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Вратарь «Оренбурга» Богдан Москвичев, арендованный у «Зенита», пройдет восстановление в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.

«Восстановление вратаря пройдет в Петербурге под наблюдением медицинского штаба «Зенита», — сообщила пресс-служба «Зенита».

Богдан Москвичев.Тяжелейшая травма на ровном месте. Москвичев порвал «кресты» в матче с «Локомотивом»

21-летний россиянин получил травму крестообразной связки колена в матче 27-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).

В сезоне-2024/25 Москвичев принял участие в 22 матчах во всех турнирах, пропустил 43 гола и отыграл 2 встречи на ноль.

РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Оренбург
Богдан Москвичев
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Краснодар» — «Рубин», «Зенит» — «Пари НН» и другие матчи
Карасев ошибочно не назначил пенальти в ворота «Пари НН» в матче с «Зенитом»
ЭСК признал ошибочным удаление Карраскаля в матче против «Крыльев Советов»
Сметанин заявил, что у «Динамо» появился тактический рисунок в обороне
«Надеюсь, что однажды пожму руку Овечкину!» Романцев — о «Спартаке», «Зените» и сборной России
Очередной гол Дзюбы, прагматичная игра «Спартака» в меньшинстве и трудовые победы лидеров. Главное о тактике 27-го тура РПЛ
Парадокс: КДК прав, но Карраскаль незаслуженно избежал дисквалификации. Объясняем юридические тонкости
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Sergey Markelov

    Как я вчера и напророчил ,этот парнишка уже автоматом возвращён взенит. Он это по праву заслужил. Скорейшего восстановления. Надеюсь в скором времени ,наступит вторая эпоха великого Аршавина в Зените , уже в другой ипостаси

    04.05.2025

  • Семён Фадеич

    Бредишь.

    04.05.2025

  • Семён Фадеич

    Не сравнивай уровни.Тем более, он Зениту принадлежит.

    04.05.2025

  • Олег С.

    Раньше арендовали телевизоры, холодильники и прочую технику. Теперь машины и людей. И все довольны.

    04.05.2025

  • МаратХ

    А что в Оренбурге то не пройти восстановление? Зачем транспортировка? Или в Оренбурге медицина для крестьян?

    04.05.2025

    • Газзаев: «Краснодару» не до красивой игры, «быки» идут за результатом»

    Газзаев — об отставке Лички: «Человек не готов давать результат»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

