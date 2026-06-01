Газзаев — об Игдисамове: «Наконец-то российский специалист возглавит ЦСКА»

Бывший наставник ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев высказался о решении армейского клуба утвердить Дмитрия Игдисамова на посту главного тренера основной команды.

1 июня ЦСКА сообщил о подписании контракта с 39-летним специалистом по схеме «2+2». Игдисамов работает в структуре ЦСКА с 2019 года. Ранее он возглавлял молодежную команду.

«Наконец-то российский специалист возглавит ЦСКА. Я только приветствую это решение, его можно считать правильным», — приводит слова Газзаева ТАСС.

В сезоне-2025/26 ЦСКА набрал 51 очко и занял пятое место в турнирной таблице РПЛ. В мае клуб объявил об отставке Фабио Челестини. Игдисамов завершал сезон в качестве исполняющего обязанности главного тренера.

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