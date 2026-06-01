Талалаев призвал игроков «Балтики» приступить к индивидуальным тренировкам

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев обратился к футболистам своей команды и призвал их начать подготовку к новому сезону.

Видео с обращением 53-летнего специалиста опубликовала пресс-служба калининградского клуба.

«Я знаю, что вы у меня самые лучшие, профессионалы, и сегодня начнете выполнять индивидуальную программу. В прошлом году сделали большой задел. Я знаю, что мы можем больше. Поэтому с сегодняшнего дня вместе с вашими семьями, друзьями, начинайте работу. Нас ждет очень хороший сезон», — сказал Талалаев.

В мае 2025 года команда из Калининграда стала чемпионом Лиги PARI, благодаря чему пробилась элиту российского футбола. В сезоне-2025/26 «Балтика» набрала 46 очков и заняла шестое место в турнирной таблице РПЛ.

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