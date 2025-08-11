Футбол
11 августа, 18:22

Газзаев: «Потолок зарплат не будет способствовать развитию российского футбола»

Артем Бухаев
Корреспондент

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» поделился мненеим о возможном введении потолка зарплат в РПЛ.

«Как бывший игрок, как тренер я могу сказать, что потолок зарплат не будет способствовать развитию и перспективам российского футбола», — сказал Газзаев «СЭ».

11 августа инсайдер Иван Карпов сообщил, что Министерство спорта РФ намерено установить потолок зарплат в клубах РПЛ.

РПЛ
Валерий Газзаев
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ: лимит на легионеров — история и формат ограничения в чемпионате России
Аршавин — об изменениях в российском футболе: «Это мешает индустрии, будет тормозить развитие»
Черчесов: «Я бы разрешил 8-9 иностранцев в заявке, и самое главное, чтобы все они играть могли»
В «Локомотиве» заявили о готовности к ужесточению лимита: «У нас есть игроки»
Бабаев оценил идею поощрения клубов за доверие своим воспитанникам и молодым футболистам
Бабаев: «Мы все хотим, чтобы легионеры были как минимум на голову сильнее своих российских конкурентов»
«Дискуссия продолжается до сих пор». Дегтярев пообещал поставить точку в вопросе лимита на легионеров
  • f1shman

    Ограничеия надо вводить не на зарплаты и количество, а на качество и откуда беруться деньги. Поставить планку качества легионера, ввести налог (с цены и зп ввозимого) в казну детского спорта, а главное разрешить покупать легов только на деньги частных инвесторов, ни одна госструктура или тем более бюджеты городов и регионов не должны иметь право на такие сделки.

    12.08.2025

  • Dmitry Koltsov

    Какой потолок зарплат не будет способствовать русским парням прогрессировать.6 нулей или12

    12.08.2025

  • bleiksp

    газаев как всегда чушь порит. зарплату можно как-то уравновесить это будет даже справедливей но и премии давать хорошие за победы и у футболистов появиться стремление больше выигрывать и делать результат.

    12.08.2025

  • spartsmen

    валюша, ты бухать начала? заметно. но надо увеличить дозу, а то градус низковат, шалашовка ты престарелая.

    12.08.2025

  • Berkut-7

    Те кто будет играть за 300 000 рублей , ты будешь их смотреть минуты 2-3 потом выключишь матч , потмоу что это и будет уровень игры на 300 тысяч рублей,а зачем людям на такое тратить своё время, если можно смотреть будет зарубежные чемпионаты.

    12.08.2025

  • Haiaxi

    Гав-гав

    12.08.2025

  • Leonard Leonard

    Потолок зарплат сам по себе ничего не решит, ведь его могут сделать любым. Скорее всего планируется комплекс/ система мер. На мой взгляд это необходимо. и контролировать это можно, было бы желание так же необходим лимит. 9 негров в старте - это перебор.

    12.08.2025

  • eveslov

    12.08.2025

  • Кондрат Ник

    Хитрый прохиндей чиновник. Можно подумать, что нынешний беспредел покупок легионеров с их запредельными зарплатами способствует "развитию и перспективам российского футбола". В чем перспектива-то? В покупке втридорога легионеров из стран Третьего мира и из третьесортных чемпионатов? При потолке хоть будет шанс у своих доморощенных игроков из провинции закончивших детские футбольные академии. Иначе в чем вообще смысл этих академий, если покупать уже зрелых легионеров? Чего достигли российские клубы до международного бана с переоцененными легионерами? Они даже из групп не выходили в еврокубках. Сборная проигрывала всем даже посредственным командам. Я еще могу понять покупку хороших легионеров(сборников) за адекватные деньги. Но покупка втридорога это коррупция и дно российского футбола без шансов для российской молодежи. ИМХО. Все кругом прогнило. Но все делают вид, что ничего не происходит и впереди "светлое будущее". У кого? У легионеров? Тогда да, согласен.

    12.08.2025

  • alex-ls

    будет и довольно быстро

    12.08.2025

  • Николай

    Немерянные, заоблачные зарплаты трутней на поле уже добили российский футбол . Хуже не будет

    12.08.2025

  • Valekka

    Чушок вонючий! Нихрена не зная,треплешь языком,как шлюха сТверской.Хотя ты и есть шлюха!!

    12.08.2025

  • Valekka

    Баранам не понять,что любящий отец никогда не подставит сына,ни за какие деньги не будет рисковать его карьерой! Кроме того,деньги Русгидро.внесённые не на баланс Алании,а на развитие Футбола Республики,т .е.в Республиканский бюджет,Президентом клуба не управлялись.Правда в том,что эти деньги были под надзором у главы Республики,реального бандита + ушлого банкира.Очень многие в курсе,что Георгич выплачивал игрокам из своего кармана.Он уже плотно занялся Объединённым Чемпионатом,потом выборами в Думу и судебные разбирательства с Главой Республики просто похоронили бы его карьеру.Когда стал Депутатом,возникла угроза разобдачений с его стороны,поэтому срочно были заказаны очерняющие статьи и фильм Дудя.Это я знаю от близких Стельмаха.Дальше я не вкурсе,но скорее всего Георгич молчал ради свободы Стельмаха!!

    12.08.2025

  • Dmitry Koltsov

    В хокее СКА и другие не обшли

    12.08.2025

  • Dmitry Koltsov

    бред нахер,какая маленькая зарплата,300000 в месяц

    12.08.2025

  • Павел Пушган

    Министерство спорта не может установить потолок зарплат в РПЛ, может только порекомендовать. РПЛ подчиняется РФС, а РФС подчиняется ФИФА и УЕФА. Та же исторя с ограничением 5 легионеров на поле в проекте министерства спорта, МС не может его установить для РПЛ, а только порекомендовать.

    11.08.2025

  • svs

    Отобрать всё и поделить.

    11.08.2025

  • spartsmen

    о, фуфлосос многознающий возбудился :grin:

    11.08.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Деньги из буратин делают звёзд мирового футбола!?Хочешь много получать,едь за границу!А то 18 лет уже мечтают свалить!Армянин Заха свалил!Ну и?...Потеряет годы на адаптацию!

    11.08.2025

  • Фирсыч

    Да ладно! Будут обходить этот потолок. Правильно сказал президент Ахмата, как это можно контролировать.

    11.08.2025

  • Фирсыч

    Только то, что писали в СМИ. Других сведений у нас нет.

    11.08.2025

  • Фирсыч

    Берут пример с НХЛ. Там все клубы частные, но потолок зарплат вынуждены соблюдать. А уж на наших частников управа всегда найдётся.

    11.08.2025

  • Arseny Avkhodeev

    в ФНЛ и ниже лигах играют за небольшие деньги по сравнению с Премьеркой..и ничего....пусть работать идут тогда эти кривоногие

    11.08.2025

  • Valekka

    Что ты об этом знаешь,фуфлозвон?!

    11.08.2025

  • Valekka

    Никто не будет стараться! Москва и Питер найдут компенсационные варианты.Никто не отменял и подлог с откатами.Вся эта байда для того,чтобы усилить отток хороших футболистов за бесценок из регионов в столицы.Региональные клубы посадят под колпак.Всё это приведёт к тому,что футбол в регионах захиреет и Москве с Питером никто не будет мешать меряться писюнами! С другой стороны,если у Краснодара есть хозяин и у Акрона есть,то почему им кто-то должен устанавливать потолок? Это их деньги!.Почему не установить потолок для Малышева,Миллера? Чем игроки хуже их?! Почему Депутатам потолок в 150К не установить?Где это видано,чтобы слуги больше хозяев в разы получали?! Потолок нужно установить по возрастным уровням,чтобы не было нереально завышенных требований у юнцов!

    11.08.2025

  • Berkut-7

    Потолок зарплат просто прикончит российский футбол, потому что не будет ни однйо причины оставаться в рпл игрокам, игрокам будут в других странах предлагать зарплаты на 30-40% больше и игроки разьедутся, а легионеры тем более не поедут, кто на низкую зарплату поедет? да никто ......потолок зарплат можно вводить только в 2х случаях, либо если ты монополист на спортивном рынке с отрывом , как НБА или НХЛ , либо у тебя страна закрыта на выезд как в СССР , тогда игроки просто не смогут уехать и будут сидеть на маленькой зарплате...РОссия и не монополист и не СССР , поэтому потолок зарплат её добьёт .

    11.08.2025

  • spartsmen

    Вот уж кто авторитетно будет про бабло - убийца Алании, стибривший с или у РусГидро миллиарды, и ярый лоббист и апологет объечемпа на газовые миллиарды. Уж Валера в потолках и потоках толк знает...

    11.08.2025

  • Candramelekh II

    Краснодар чемпион

    11.08.2025

  • Candramelekh II

    Как бывший игрок и тренер? Ссылается на свой авторитет, а не фактаж. Это приговор усатому обманщику

    11.08.2025

  • Врн36

    Не будет. Большие клубы в любом случае найдут обход. Пропасть между зеней, москвой, и остальными 14ю клубами станет еще больше

    11.08.2025

  • Степочкин

    Ну почему же не будет? Молодые россияне будут стараться чтобы их заметили европейские клубы, играя в РПЛ, для того чтобы поехать в Европу заработать. Логика в потолке есть. Единственное может потолок сделать для тех кто не заигран за сборные своих стран, чтобы шлак не ехал... но у нас с Карпиным уже вся РПЛ заиграна за сборную.

    11.08.2025

    • Агент Макарова: «Денису в прошлом году не давали шанса. Сейчас есть доверие и плоды его работы»

    Дегтярев назвал дикостью ситуацию с долгами «Химок»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

