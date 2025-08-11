Газзаев: «Потолок зарплат не будет способствовать развитию российского футбола»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» поделился мненеим о возможном введении потолка зарплат в РПЛ.

«Как бывший игрок, как тренер я могу сказать, что потолок зарплат не будет способствовать развитию и перспективам российского футбола», — сказал Газзаев «СЭ».

11 августа инсайдер Иван Карпов сообщил, что Министерство спорта РФ намерено установить потолок зарплат в клубах РПЛ.

