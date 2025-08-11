Дегтярев назвал дикостью ситуацию с долгами «Химок»

Министр спорта России Михаил Дегтярев прокомментировал ситуацию с «Химками», которые не получили лицензию для участия в сезоне РПЛ-2025/26.

«Организационные формы некоторых клубов на примере «Химок» — это же безобразие. АНО «Химки» — это некоммерческая организация. Какой-то товарищ себя называет инвестором — клуб сейчас в тяжелом положении, пишут письма в прокуратуру, а он чистенький и беленький. Не знаю, где он. Это же дикость», — сказал Дегтярев в эфире «Россия 24».

В сезоне-2024/25 «Химки» заняли 12-е место в РПЛ с 29 очками в 30 матчах. После этого было объявлено, что подмосковный клуб не получил лицензию для выступления в премьер-лиге в сезоне-2025/26.

18 июня «Химки» объявили о приостановке деятельности клуба. Вместо них в РПЛ будет выступать «Пари НН».

В четверг, 26 июня, «Химки» были исключены из состава РФС в связи с потерей профессионального статуса.