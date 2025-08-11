Футбол
11 августа, 18:39

Дегтярев назвал дикостью ситуацию с долгами «Химок»

Руслан Минаев

Министр спорта России Михаил Дегтярев прокомментировал ситуацию с «Химками», которые не получили лицензию для участия в сезоне РПЛ-2025/26.

«Организационные формы некоторых клубов на примере «Химок» — это же безобразие. АНО «Химки» — это некоммерческая организация. Какой-то товарищ себя называет инвестором — клуб сейчас в тяжелом положении, пишут письма в прокуратуру, а он чистенький и беленький. Не знаю, где он. Это же дикость», — сказал Дегтярев в эфире «Россия 24».

В сезоне-2024/25 «Химки» заняли 12-е место в РПЛ с 29 очками в 30 матчах. После этого было объявлено, что подмосковный клуб не получил лицензию для выступления в премьер-лиге в сезоне-2025/26.

18 июня «Химки» объявили о приостановке деятельности клуба. Вместо них в РПЛ будет выступать «Пари НН».

В четверг, 26 июня, «Химки» были исключены из состава РФС в связи с потерей профессионального статуса.

  • Garryman

    Пока на всех уровнях власти в стране сидят такие вот "непуганные", мы так и будем удивляться: как же так, нам обещали - и обманули? Мы договорились - а они нас "кинули". И возмущаться: "а он чистенький и беленький. Не знаю, где он. Это же дикость!" Как та тетенька: возмущалась: "Какая дикость: всего на минутку отвлеклась с цыганкой поговорить"

    12.08.2025

  • кампо

    А можно для примера пару имен дураков привести?

    11.08.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Не будет революции. Если будет - снова дураки победят.

    11.08.2025

  • Millwall82

    революция в России неизбежна, учитывая количество противоречий и откровенного хамства Российского государства. Т.е. бомба уже заложена, вопрос времени. И вопрос людей с боевым опытом.

    11.08.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Да я же ни с кого не спрашиваю.)) Ты прав - "не сразу все устроилось, Москва не сразу строилась". Революции не надо. Да и Германия уже не думает про бронированный вагон.

    11.08.2025

  • Millwall82

    все может быть слишком по-разному завтра, ну как в случае Ленина, и всего 5500 человек его партии.

    11.08.2025

  • Millwall82

    я знаю-то как раз, задолго до всего что произошло. Понимаю что к чему, почему так происходит, но вы же меня же называли радикалом. Я знал все до. Знаю почему подобная вертикаль, кто путин был например в 90х, знаю как эта вертикаль строилось, как подобные "варяги" раз за разом возникали. Спрос не с меня, а вот с них.

    11.08.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Сними свои розовые очки уже. Степень успеха - лояльность. "Копай отсюда и и до вечера"

    11.08.2025

  • Millwall82

    ну не до такой же степени опускать отечественный спорт. Т.е. буквально никто, и никак не связанных с спортом возглавил...весь спорт, все федерации. Даже без опыта в этих сфере. Какая степень успеха у такого руководителя?

    11.08.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Ты спросил - почему. Потому что.

    11.08.2025

  • ViktorDiktor®

    Какой Вы министр?! /Нужно было это знать или хотя бы интересоваться вопросом до назначения/ Не позорьте ЛДПР на пару со Свищевым! Помолчите!

    11.08.2025

  • Millwall82

    ну это никакой губер и чинуша, говорю же "варяг", ну т.е. никак не связан с регионом или спортом допустим. Таких дохрена. Почти все.

    11.08.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    А ты в курсе зачем назначен Турчак губером в Республику Алтай? Манжерок...

    11.08.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Господин хороший, кто вам лично мешает погасить эту задолженность? Вистов в политическую копилку заработаете.

    11.08.2025

  • spartsmen

    потому что задним местом замечают...

    11.08.2025

  • spartsmen

    Дикость - когда фонд зарплаты какого-нибудь сраного ф или х клуба составляет миллиард рублей. И не только в нынешних условиях, но и гораздо раньше.

    11.08.2025

  • Millwall82

    не оправдываю Химки, но дикость, что у России такие министры спорта, ровно никто, просто банные мальчики. Почему никто назначается на эту должность? Абсолютно равнодушный к спорту человек, даже не болеющий за родные КС. Почему таких "варягов" в России стало дохрена? Вертикаль другие задачи решает, ровно никак не связанных к спорту или регионов допустим. Тот же Витя Мутко хотя бы спорт и футбол любил, ну как-то в нем (специфически) понимал.

    11.08.2025

  • Derbist

    А чего вы странности замечаете задним числом?

    11.08.2025

    Агенты Жоао Виктора сообщили о переговорах с ЦСКА по трансферу защитника
