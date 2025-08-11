Агент Макарова: «Денису в прошлом году не давали шанса. Сейчас есть доверие и плоды его работы»

Агент полузащитника «Динамо» Дениса Макарова Алексей Бабырь в разговоре с «СЭ» оценил игру футболиста в этом сезоне.

«Денису начали доверять. И когда есть доверие, человек по-другому себя проявляет. Денис не сдавался все это время, трудился, хотя в прошлом году ему не давали шанса. Сейчас есть доверие — есть и плоды работы. Денис умеет забивать, отдавать — в этом году он показывает это. Наверстает упущенное, что не получилось в прошлом году», — сказал Бабырь «СЭ».

В сезоне-2025/26 Макаров сыграл 5 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

После 4 туров чемпионата России «Динамо» набрало 5 очков и занимает 9-е место.

