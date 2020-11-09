Валерий Газзаев: «Гайч? Мне не нравятся такие форварды»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев пожурил нападающего армейцев Адольфо Гайча после победы над «Ростовом» (2:0).

— Как вам Гайч, который вышел в старте.

— Пока не впечатляет. И вообще мне не нравятся нападающие такого плана.

— Почему?

— На мой взгляд, форвард современной формации — тот, который действует по всему фронту атаки. А Гайч исключительно играет в центре. Физически он сильный, но техническое оснащение оставляет желать лучшего. Вот и сегодня был момент, когда он вышел один на один с Песьяковым после идеального паса Влашича и не забил. Нужно брать примеры с лучших мировых образцов. У Левандовски есть все — техника, скорость, удар, умение ассистировать. Или возьмите Месси, Роналду, Неймара, Мбаппе. Все очень разносторонние футболисты. Вот они в моем понимании и являются современными форвардами.

-Эджуке не перебарщивает со своим дриблингом?

— Видны пробелы в футбольном образовании. Хотя природные качества у него хорошие. Скорость, смело идет в обыгрыш. И вот здесь уже задача тренерского штаба — встроить его в тактическую модель ЦСКА. Нужно признать: нигериец может быть очень опасным в чужой штрафной. Но такое ощущение, что удар не поставлен, порой принимает неверные решения, которые не соответствуют текущему моменту игры. В любом случае надо развивать его «козыри», сильные индивидуальные качества. Эджуке еще молод, из него можно сделать очень приличного игрока группы атаки. Теперь все зависит от тренеров ЦСКА, которые должны подтянуть его в тактическом плане. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Газзаева — на сайте «СЭ»