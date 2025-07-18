Член совета директоров «Локомотива» Филатов — о Пиняеве: «Надо рассматривать предложения только от зарубежных клубов»

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов в разговоре с «СЭ» высказался о будущем полузащитника железнодорожников Сергея Пиняева.

«Я считаю, что ему надо рассматривать предложения только от зарубежных клубов. Он молодой парень, и все еще впереди. Не вижу смысла ему переходить в другие российские команды», — сказал Филатов «СЭ».

Ранее сообщалось, что ЦСКА предложил за 20-летнего Пиняева 8 миллионов евро, но «Локомотив» отказался продавать футболиста.