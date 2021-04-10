Баринов поделился ожиданиями от матча «Локомотив» — «Спартак»
Народный артист, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Спартака» в рамках 25-го Тинькофф РПЛ.
«Жду хорошего футбола в исполнении «Локомотива». Фаворита в этом матче выделить нельзя, «Спартак» играет интересно. Соперники равны. Очень многое будет зависеть не только от состояния команд, но и от везения. Тут все может быть, команды играют хорошо. Думаю, что «Локомотив» сыграет вторым номером, «Спартаку» нужно больше атаковать. У них с обороной не все хорошо, поэтому упор они сделают на атаке», — сказал Баринов «СЭ».
Дерби «Локомотив» — «Спартак» пройдет завтра, 11 апреля, на «РЖД- Арене». Начало встречи — 19:00 по московскому времени.
(Владимир Пушкарев)
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