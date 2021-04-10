Наумов считает, что «Локомотив» обыграет «Спартак»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Спартака» в рамках 25-го тура Тинькофф РПЛ.

«Для меня «Локомотив» фаворит в этой игре. Они набрали ход, семь игр подряд побеждают. Очень стабильная игра у них. Мне кажется, «Локомотив» должен выиграть. «Спартак» хорош, но он чересчур эмоциональный, у них нет основательности. Сейчас между ними разница буквально 4 очка, это отыгрываемый отрыв. У команды завтра будет сильная мотивация, чтобы догнать «Спартак». Нет ощущения, что красно-белые сохранят этот отрыв», — сказал Наумов «СЭ».

Также Наумов объяснил, с чем связан такой прогресс команды после зимних сборов.

«Заслугу Николича в таких результатах умалять нельзя. Он подготовил команду, которая смотрится лучше всех. С приходом Леонченко в клубе появилась настоящая рабочая атмосфера. Успокоились болельщики, поменялось настроение в коллективе. Когда в клубе есть согласие, тогда и результаты приходят. Собственно, мы сейчас это и видим», — добавил Наумов.

Дерби «Локомотив» — «Спартак» пройдет завтра, 11 апреля, на «РЖД- Арене». Начало встречи — 19:00 по московскому времени.

(Владимир Пушкарев)