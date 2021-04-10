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Жена Мамаева предложила сделать Галицкого президентом России

11:36
Алана Мамаева. Фото Instagram Сторис Аланы Мамаевой. Фото Instagram
Алана Мамаева. Фото Instagram

Жена футболиста «Ростова» Павла Мамаева, Алана Мамаева предложила выдвинуть владельца «Краснодара» Сергея Галицкого на пост президента России.

«Предлагаю его в президенты страны», — написала в сторис своего Instagram Мамаева, отвечая на вопрос о своем отношении к Галицкому.

Сторис Аланы Мамаевой. Фото Instagram
Сторис Аланы Мамаевой. Фото Instagram

Сергей Галицкий — владелец «Краснодара». Бизнесмен создал клуб в 2008 году.

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