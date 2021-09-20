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Валерий Баринов назвал бестолковой игру «Локомотива» и «Урала»

19:10
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Народный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал ничью железнодорожников и «Урала» (0:0) в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ.

«Ожидал победы, но она не состоялась. Комментаторы говорили, что игра живая, но мне она показалась бестолковой. Мне было скучно смотреть матч, настолько все было беззубо. Для «Локомотива» эта ничья не приобретение, а потеря двух очков. Ведь очки нужны были, надо догонять «Динамо», — сказал Баринов корреспонденту «СЭ» Георгию Скобликову.

После 8 туров «Локомотив» (16 очков) занимает третье место в чемпионате России, уступая «Динамо» по количеству побед.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин 0
Зенит 3
2-й тайм

П2

34%

1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

16%

1.67
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 0
Спартак 0
1-й тайм

Обе забьют - да

28%

1.73

X2

22%

1.57

1X

18%

1.46
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм 0
Челси 3
Матч завершен

П2

32%

1.74

ТБ 2.0

23%

1.58

Обе забьют - нет

15%

1.74

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