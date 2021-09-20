Валерий Баринов назвал бестолковой игру «Локомотива» и «Урала»
Народный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал ничью железнодорожников и «Урала» (0:0) в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ.
«Ожидал победы, но она не состоялась. Комментаторы говорили, что игра живая, но мне она показалась бестолковой. Мне было скучно смотреть матч, настолько все было беззубо. Для «Локомотива» эта ничья не приобретение, а потеря двух очков. Ведь очки нужны были, надо догонять «Динамо», — сказал Баринов корреспонденту «СЭ» Георгию Скобликову.
После 8 туров «Локомотив» (16 очков) занимает третье место в чемпионате России, уступая «Динамо» по количеству побед.
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