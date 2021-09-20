Руй Витория объяснил выбор стартового состава на матч с ЦСКА
Главный тренер «Спартака» Руй Витория объяснил выбор стартового состава на матч 8-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА. С первых минут на поле дебютирует защитники Масимилиано Кофрие и Руслан Литвинов.
«Начнем с того, что Литивнов и Умяров очень хорошо работали на тренировках. Также у нас есть небольшие проблемы с Зобниным, который получил травму в прошлом матче. Хендрикс не до конца восстановился. Поэтому такое решение данной проблемы выбрали.
Конечно, мы прекрасно знаем, что такое дерби. Матч «Спартак» — ЦСКА не требует дополнительных представлений. Мы чувствуем большую ответственность. Мы должны быть отважными смелыми и сыграть так, как от нас ждут болельщики», — сказал тренер в эфире «Матч ТВ».
ЦСКА и «Спартак» встретятся 20 сентября на «ВЭБ Арене», начало матча — 19.30 (мск). «Спартак» с 10 очками после семи туров занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА имеет столько же очков, но уступает красно-белым по дополнительным показателям и располагается на девятой позиции.
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