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Агент Гогуа: «Футбольный бог накажет ЦСКА и Березуцкого за такие поступки с игроком»

19:07
Седрик Гогуа. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Седрик Гогуа. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Дмитрий Селюк, агент защитника Седрика Гогуа, прокомментировал непопадание футболиста в заявку ЦСКА на матч 8-го тура Тинькофф РПЛ со «Спартаком».

— Странная вещь продолжает твориться, — заявил Селюк «РБ Спорт». — ЦСКА не нарушает ничего с точки зрения правил ФИФА. Он тренируется. Просто я думаю, футбольный бог накажет ЦСКА за то, что люди таким образом поступают с игроком. В частности, Березуцкого. Посмотрим, что с ним будет дальше и как сложится его карьера. Думаю, Алексей Березуцкий, который раньше находился в ЦСКА за счет брата Васи и чаще выходил именно из запаса, должен понимать несправедливость нахождения на скамейке. Но это его выбор. Жизнь все покажет.

— Не может быть такого, что он получил травму?

— Еще час назад он был абсолютно полностью здоров и готов. Никаких проблем с ним нет. Может быть, по дороге к стадиону он споткнулся... Но он позвонил бы мне, если бы что-то случилось.

Гогуа принадлежит ЦСКА с лета 2019 года. Но с того момента защитник сыграл за команду только пять матчей, из которых лишь один провел на поле полностью.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин 0
Зенит 3
2-й тайм

П2

34%

1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

16%

1.67
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 0
Спартак 0
1-й тайм

Обе забьют - да

28%

1.73

X2

22%

1.57

1X

18%

1.46
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм 0
Челси 3
Матч завершен

П2

32%

1.74

ТБ 2.0

23%

1.58

Обе забьют - нет

15%

1.74

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/

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Иван Шитик все материалы автора

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