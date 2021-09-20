Агент Гогуа: «Футбольный бог накажет ЦСКА и Березуцкого за такие поступки с игроком»

Дмитрий Селюк, агент защитника Седрика Гогуа, прокомментировал непопадание футболиста в заявку ЦСКА на матч 8-го тура Тинькофф РПЛ со «Спартаком».

— Странная вещь продолжает твориться, — заявил Селюк «РБ Спорт». — ЦСКА не нарушает ничего с точки зрения правил ФИФА. Он тренируется. Просто я думаю, футбольный бог накажет ЦСКА за то, что люди таким образом поступают с игроком. В частности, Березуцкого. Посмотрим, что с ним будет дальше и как сложится его карьера. Думаю, Алексей Березуцкий, который раньше находился в ЦСКА за счет брата Васи и чаще выходил именно из запаса, должен понимать несправедливость нахождения на скамейке. Но это его выбор. Жизнь все покажет.

— Не может быть такого, что он получил травму?

— Еще час назад он был абсолютно полностью здоров и готов. Никаких проблем с ним нет. Может быть, по дороге к стадиону он споткнулся... Но он позвонил бы мне, если бы что-то случилось.

Гогуа принадлежит ЦСКА с лета 2019 года. Но с того момента защитник сыграл за команду только пять матчей, из которых лишь один провел на поле полностью.