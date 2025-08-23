Пальцев — о судействе в матче с «Зенитом»: «Такие пенальти ставят только в Питере»

Защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев поделился мнением о судействе в матче 6-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:4).

— Какой момент стал переломным в игре?

— Спорный пенальти.

— Как-то обсуждали уже с Кагермазовым, был фол или нет? Какое у него мнение?

— Спросите сами. Я думаю, что такие пенальти ставят только в Питере.

— Почему?

— Мое мнение просто.

— Показалось, что дернул за футболку.

— Не так сильно. И он же упал не назад, а вперед. Плюс если бы контакта никакого не было, то Эракович этот мяч никак бы не догнал. Это мое мнение.

«Зенит» набрал 9 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Динамо» с 5 очками — на 13-й строчке.